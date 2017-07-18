Кассано может завершить карьеру

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Кассано может завершить карьеру

Известный итальянский форвард Антонио Кассано задумался о завершении карьеры, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 35-летний футболист может повесить бутсы на гвоздь по семейным обстоятельствам.

Напомним, что Кассано всего неделю назад перешёл в "Верону" и успел сыграть за новую команду в двух предсезонных матчах. | http://soccernews.ru

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