Кассано может завершить карьеру

Известный итальянский форвард Антонио Кассано задумался о завершении карьеры, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 35-летний футболист может повесить бутсы на гвоздь по семейным обстоятельствам.

Напомним, что Кассано всего неделю назад перешёл в "Верону" и успел сыграть за новую команду в двух предсезонных матчах. | http://soccernews.ru