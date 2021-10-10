Кассано назвал фаворитов в борьбе за чемпионство в Серии А

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Кассано назвал фаворитов в борьбе за чемпионство в Серии А

Фото: инстаграм Антонио Кассано/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано выразил мнение, что фаворитами Серии А являются миланский "Интер" и туринский "Ювентус".

"Мои фавориты - это "Интер" и "Ювентус". "Ювентус" обладает самым сильным составом, а "Интер" стал чемпионом в прошлом сезоне. Далее идет "Наполи", который может преподнести сюрприз. "Милан" и "Рому" я оставлю вслед за ними", - приводит слова Кассано Football Italia.

Напомним, что лидером Серии А является "Наполи", который выиграл семь матчей из семи. На два очка от лидера отстает "Милан", на четыре - "Интер". "Ювентус" занимает седьмую позицию с отставанием от "Наполи" на 10 очков.

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