Кассано назвал фаворитов в борьбе за чемпионство в Серии А
Фото: инстаграм Антонио Кассано/Автор неизвестен
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано выразил мнение, что фаворитами Серии А являются миланский "Интер" и туринский "Ювентус".
"Мои фавориты - это "Интер" и "Ювентус". "Ювентус" обладает самым сильным составом, а "Интер" стал чемпионом в прошлом сезоне. Далее идет "Наполи", который может преподнести сюрприз. "Милан" и "Рому" я оставлю вслед за ними", - приводит слова Кассано Football Italia.
Напомним, что лидером Серии А является "Наполи", который выиграл семь матчей из семи. На два очка от лидера отстает "Милан", на четыре - "Интер". "Ювентус" занимает седьмую позицию с отставанием от "Наполи" на 10 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17