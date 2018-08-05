Кассано назвал следующего чемпиона Италии

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано считает, что чемпионом Серии А вновь станет "Ювентус".

"Ювентус" опережает всех соперников на 3-4 года. "Рома", "Лацио" и "Интер" усиливают составы, но этого хватит только на разборки друг с другом. Что касается "Наполи", то команда и вовсе стала слабее.

"Ювентус" напоминает мне Усейна Болта, которому для победы достаточно просто стартовать на беговой дорожке. Считаю, что "Юве" обеспечит себе чемпионский титул уже в феврале и сможет сосредоточиться на Лиге Чемпионов",- приводит слова Кассано Football Italia.

Напомним, что "Ювентус" выиграл семь последних чемпионатов Италии.

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