Кассано назвал своего фаворита Серии А
Известный итальянский форвард Антонио Кассано назвал своего фаворита в стартовавшем розыгрыше Серии А.
"Я буду поддерживать "Интер" и думаю, что они выиграют. У "Интера" есть гений на бровке - Спаллетти. Они могут опередить "Ювентус", который в последнее время был лучшим в Италии. У миланцев была толковая трансферная кампания. Я провёл в "Интере" всего один сезон, но я остаюсь фанатом этого клуба внутри" - приводит слова скандального нападающего Football Italia.
Не пропустите: Кассано: "Дибала не заиграет в "Реале" или "Барселоне". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Милан
|1
|3
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Ювентус
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Кьево
|1
|3
|6
|Сампдория
|1
|3
|7
|Рома
|1
|3
|8
|Торино
|1
|1
|9
|Болонья
|1
|1
|10
|Дженоа
|1
|1
|11
|Лацио
|1
|1
|12
|СПАЛ
|1
|1
|13
|Сассуоло
|1
|1
|14
|Беневенто
|1
|0
|15
|Удинезе
|1
|0
|16
|Аталанта
|1
|0
|17
|Хеллас Верона
|1
|0
|18
|Кальяри
|1
|0
|19
|Кротоне
|1
|0
|20
|Фиорентина
|1
|0