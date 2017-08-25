Кассано назвал своего фаворита Серии А

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Кассано назвал своего фаворита Серии А

Известный итальянский форвард Антонио Кассано назвал своего фаворита в стартовавшем розыгрыше Серии А.

"Я буду поддерживать "Интер" и думаю, что они выиграют. У "Интера" есть гений на бровке - Спаллетти. Они могут опередить "Ювентус", который в последнее время был лучшим в Италии. У миланцев была толковая трансферная кампания. Я провёл в "Интере" всего один сезон, но я остаюсь фанатом этого клуба внутри" - приводит слова скандального нападающего Football Italia.

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