Кассано не будет завершать карьеру

Форвард "Вероны" Антонио Кассано заявил, что не будет вешать бутсы на гвоздь.

"Я остаюсь в этом клубе. Это было минутное проявление слабости. Я решил, что я неправ. Я делал много глупостей, но на этот раз я не хочу этого делать. Я не уйду из "Вероны". Это футбол, поэтому понимаю, если фанаты будут держать на меня обиду. Хочу попросить у них прощения. Созвать пресс-конференцию было моей ошибкой" - приводит слова Кассано Gianlucadimarzio.com.

Напомним, что Кассано всего неделю назад стал игроком "Вероны".

Читайте также: Полузащитник "Манчестер Сити" Сукулини перешел в "Верону". | http://soccernews.ru