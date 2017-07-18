Кассано не будет завершать карьеру

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Кассано не будет завершать карьеру

Форвард "Вероны" Антонио Кассано заявил, что не будет вешать бутсы на гвоздь.

"Я остаюсь в этом клубе. Это было минутное проявление слабости. Я решил, что я неправ. Я делал много глупостей, но на этот раз я не хочу этого делать. Я не уйду из "Вероны". Это футбол, поэтому понимаю, если фанаты будут держать на меня обиду. Хочу попросить у них прощения. Созвать пресс-конференцию было моей ошибкой" - приводит слова Кассано Gianlucadimarzio.com.

Напомним, что Кассано всего неделю назад стал игроком "Вероны".

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