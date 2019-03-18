Кассано: "Не согласен, что Спаллетти нужно уволить из "Интера"

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Кассано: "Не согласен, что Спаллетти нужно уволить из "Интера"

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано считает, что главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти справляется со своей работой и не заслуживает увольнения.

"Я не согласен с мнением, что Спаллетти нужно уволить в конце сезона. Спаллетти - верный, честный и прямой человек. Он всегда отстаивает себя и у него есть яйца. Я думаю, что он отлично справляется со своей работой в "Интере", - приводит слова Кассано Football Italia.

60-летний Спаллетти возглавляет "Интер" с июня 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

По некоторым данным, руководство "нерадзурри" раздумывает над приглашением нового тренера. В шорт-листе - Антонио КонтеМаурицио Сарри и Марко Джампаоло.

Кассано выступал за "Интер" в сезоне 2012/2013.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Правильно. Спалетти на Сарри менять - только время терять.

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