Кассано: "Перес — Папа Римский для "Реала""

Экс-футболист "Реала" Антонио Кассано высказал свое мнение о президенте клуба Флорентино Пересе.

"Я выступал за "Реал". Этот клуб нельзя сравнить с другими. Просто разные миры. И Флорентино Перес там — Папа Римский, король и кардинал.

Лука Модрич получил "Золотой мяч" в "Реале". Фабио Каннаваро — тоже. Да защитник отлично играл за "Ювентус" в 2006-м, но награду могли отдать награду Буффону или Зидану, если бы не тот удар головой на чемпионате мира. А так он перешел в стан "королевского клуба" и получил "Золотой мяч"", — цитирует Кассано AS.