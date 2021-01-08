Кассано: "Перес — Папа Римский для "Реала""
Экс-футболист "Реала" Антонио Кассано высказал свое мнение о президенте клуба Флорентино Пересе.
"Я выступал за "Реал". Этот клуб нельзя сравнить с другими. Просто разные миры. И Флорентино Перес там — Папа Римский, король и кардинал.
Лука Модрич получил "Золотой мяч" в "Реале". Фабио Каннаваро — тоже. Да защитник отлично играл за "Ювентус" в 2006-м, но награду могли отдать награду Буффону или Зидану, если бы не тот удар головой на чемпионате мира. А так он перешел в стан "королевского клуба" и получил "Золотой мяч"", — цитирует Кассано AS.
Напомним, Перес стал президентом "Реала" в 2000 году. В 2004 победил на перевыборах, однако подал в отставку в феврале 2006-го после неудачного выступления команды в Лиге Чемпионов. 1 июня 2009 года Перес снова становится президентом "Реала", но уже без выборов — все его конкуренты сняли свои кандидатуры.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14