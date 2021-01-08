Кассано: "Перес — Папа Римский для "Реала""

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Кассано: "Перес — Папа Римский для "Реала""Экс-футболист "Реала" Антонио Кассано высказал свое мнение о президенте клуба Флорентино Пересе.

"Я выступал за "Реал". Этот клуб нельзя сравнить с другими. Просто разные миры. И Флорентино Перес там — Папа Римский, король и кардинал.

Лука Модрич получил "Золотой мяч" в "Реале". Фабио Каннаваро — тоже. Да защитник отлично играл за "Ювентус" в 2006-м, но награду могли отдать награду Буффону или Зидану, если бы не тот удар головой на чемпионате мира. А так он перешел в стан "королевского клуба" и получил "Золотой мяч"", — цитирует Кассано AS.

Напомним, Перес стал президентом "Реала" в 2000 году. В 2004 победил на перевыборах, однако подал в отставку в феврале 2006-го после неудачного выступления команды в Лиге Чемпионов. 1 июня 2009 года Перес снова становится президентом "Реала", но уже без выборов — все его конкуренты сняли свои кандидатуры.

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