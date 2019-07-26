Кассано: "Покупка Лукаку за 85 млн это сумасшествие. "Интеру" лучше взять Игуаина"
Бывший нападающий "Интера" Антонио Кассано выразил мнение, что миланскому клубу не стоит покупать бельгийского форварда "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.
"Мне не нравится идея с возможным переходом Лукаку в "Интер". А если за него заплатят 85 миллионов евро, то это просто сумасшествие. Если "Ювентусу" нужен Икарди, то пусть отдадут "Интеру" Игуаин. Мне кажется, что Гонсало сильнее Мауро", - приводит слова Кассано Sky Sport.
В минувшем сезоне 26-летний Лукаку провел за "Манчестер Юнайтед" 45 матчей во всех турнирах, забив 15 голов и отдав четыре результативные передачи. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года. На счету 31-летнего Игуаина 13 голов в 40 матчах за "Милан" и "Челси". Контракт форварда с "Ювентусом" действителен до лета 2021 года.
Не пропустите: "Интер" готов расстаться с тремя игроками ради трансфера Видаля. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Милан" согласовал трансфер "португальского Мбаппе" за 35 миллионов евро
-
Шюррле близок к переходу в "Спартак"
-
Бэйл договорился о переходе в китайский клуб
-
"Милан" нацелился на бразильского защитника
-
Клопп рассказал, почему Бэйл не перейдет в "Ливерпуль"
-
"Арсенал" предложил 40 миллионов евро за лучшего бомбардира Кубка Америки-2019
-
"Динамо" обыграло "Урал" в 3-м туре РПЛ
-
1
Шалимов объяснил, почему удалил пост с оскорблениями в адрес Кононова
-
Кассано: "Покупка Лукаку за 85 млн это сумасшествие. "Интеру" лучше взять Игуаина"
-
Тарасов ответил на сообщения о своей задолженности по алиментам
-
Шалимов - Кононову: "Иди и умри, придурок"
-
Экс-хавбек "Челси" Оскар может перейти в миланский топ-клуб
-
Фернандес и Гильерме провели челлендж в произношении русских скороговорок
-
В "Реале" уверены, что подпишут Погба
-
Месси и Роналду вошли в число номинантов на лучший гол сезона-2018/19
-
"Оренбург" арендовал защитника "Крыльев Советов" и форварда "Локомотива"
-
Зидан прокомментировал уход Себальоса в "Арсенал"
-
"Манчестер Сити" не будет подписывать Дани Алвеса
-
"Интер" объявил о переходе Миранды в "Цзянсу Сунин"
-
"Ювентус" едва не проиграл команде звёзд корейской лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16