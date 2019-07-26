Кассано: "Покупка Лукаку за 85 млн это сумасшествие. "Интеру" лучше взять Игуаина"

Теги манчестер юнайтединтер миланромелу лукакугонсало игуаинтрансферы

Кассано: "Покупка Лукаку за 85 млн это сумасшествие. "Интеру" лучше взять Игуаина"
Бывший нападающий "Интера" Антонио Кассано выразил мнение, что миланскому клубу не стоит покупать бельгийского форварда "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

"Мне не нравится идея с возможным переходом Лукаку в "Интер". А если за него заплатят 85 миллионов евро, то это просто сумасшествие. Если "Ювентусу" нужен Икарди, то пусть отдадут "Интеру" Игуаин. Мне кажется, что Гонсало сильнее Мауро", - приводит слова Кассано Sky Sport.

В минувшем сезоне 26-летний Лукаку провел за "Манчестер Юнайтед" 45 матчей во всех турнирах, забив 15 голов и отдав четыре результативные передачи. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года. На счету 31-летнего Игуаина 13 голов в 40 матчах за "Милан" и "Челси". Контракт форварда с "Ювентусом" действителен до лета 2021 года.

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