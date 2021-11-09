Кассано потроллил "Манчестер Юнайтед" за поражение в дерби с "Сити"

Теги манчестер юнайтедманчестер ситиантонио кассано

Кассано потроллил "Манчестер Юнайтед" за поражение в дерби с "Сити"

Фото твиттер Futebol Diário

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано пошутил по поводу результата субботнего манчестерского дерби.

Напомним, что "МЮ" дома проиграл "Сити" 0:2, хотя счёт мог быть гораздо более крупным.

"Если бы моя мама играла на позиции левого защитника в "Манчестер Сити", они бы всё равно победили. Гвардиола устроил им румбу", - цитирует Кассано Calciomercato.

"МЮ" занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, а "Сити" расположился на 2-й строчке.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" уволит Сульшера при одном условии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Нобель Арустамян раскрыл трансферные планы ЦСКА на зиму

Нобель Арустамян раскрыл трансферные планы ЦСКА на зиму

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов