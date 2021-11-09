Кассано потроллил "Манчестер Юнайтед" за поражение в дерби с "Сити"

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Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано пошутил по поводу результата субботнего манчестерского дерби.

Напомним, что "МЮ" дома проиграл "Сити" 0:2, хотя счёт мог быть гораздо более крупным.

"Если бы моя мама играла на позиции левого защитника в "Манчестер Сити", они бы всё равно победили. Гвардиола устроил им румбу", - цитирует Кассано Calciomercato.

"МЮ" занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, а "Сити" расположился на 2-й строчке.

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