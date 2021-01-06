Кассано раскритиковал Дибалу

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Кассано раскритиковал Дибалу

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано подверг критике нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу.

"Ни один из тренеров "Ювентус" не считал Дибалу жизненно необходимым футболистом. Я не считаю его чемпионом. Он не делает разницу в матчах. Он забивает неплохие голы, как это делал Ди Натале, или как делает Инсинье. Однако если ты носишь футболку с 10-м номером в "Ювентусе", ты должен выступать на более высоком уровне.

Складывается ощущение, что, когда он чувствует давление, то об*****тся! И после этого он требует зарплату 10 миллионов евро за сезон? О, да ладно? - приводит слова Кассано Goal.com.

В этом сезоне на счету Дибалы три гола в 14 матчах.

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