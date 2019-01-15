Кассано рассказал, что ему помешало достичь уровня Месси

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Кассано рассказал, что ему помешало достичь уровня Месси

Известный в прошлом итальянский форвард Антонио Кассано рассказал, что ему помешало достичь уровня капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Мне неоднократно говорили, что я реализовал только 50 процентов своего потенциала. К сожалению, я совершил очень много ошибок, в частности, не хотел тренироваться. Если бы я всё делал правильно в течение этих 15 лет, то стал бы таким, как Месси" - приводит слова 36-летнего спортсмена RMC Sport.

Напомним, что в октябре 2018 года Кассано в третий раз объявил о завершении карьеры. В его послужном списке числятся выступления за "Бари", "Рому", "Реал", "Сампдорию", "Милан", "Интер", "Парму" и "Верону". За сборную Италии экс-нападающий сыграл 39 матчей и забил 10 голов.

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