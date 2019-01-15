Кассано рассказал, что ему помешало достичь уровня Месси
Известный в прошлом итальянский форвард Антонио Кассано рассказал, что ему помешало достичь уровня капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
"Мне неоднократно говорили, что я реализовал только 50 процентов своего потенциала. К сожалению, я совершил очень много ошибок, в частности, не хотел тренироваться. Если бы я всё делал правильно в течение этих 15 лет, то стал бы таким, как Месси" - приводит слова 36-летнего спортсмена RMC Sport.
Напомним, что в октябре 2018 года Кассано в третий раз объявил о завершении карьеры. В его послужном списке числятся выступления за "Бари", "Рому", "Реал", "Сампдорию", "Милан", "Интер", "Парму" и "Верону". За сборную Италии экс-нападающий сыграл 39 матчей и забил 10 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|38
|3
|Севилья
|19
|33
|4
|Реал Мадрид
|19
|33
|5
|Алавес
|19
|32
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|19
|26
|8
|Реал Сосьедад
|19
|25
|9
|Жирона
|19
|24
|10
|Эспаньол
|19
|24
|11
|Валенсия
|19
|23
|12
|Леванте
|19
|23
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11