Кассано рассказал о несостоявшемся переходе Тотти в "Челси"

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Кассано рассказал о несостоявшемся переходе Тотти в "Челси"

Бывший нападающий "Ромы" Антонио Кассано рассказал, что легенда римского клуба Франческо Тотти в 2004 году был близок к переходу в лондонский "Челси".

"На Евро-2004 Тотти совершил большую ошибку, плюнув в Поульсена, поэтому руководство "Ромы" решило продать его в "Челси". Трансфер был согласован. Я бы стал будущим "Ромы", но когда об этом узнал Тотти, появились проблемы. Я покинул "Рому" из-за продления контракта, они обманули меня. Я думал, что перейду в "Интер", но затем мной заинтересовался "Реал" и я не мог ему отказать", - цитирует Кассано Football Italia.

Напомним, что Тотти всю свою карьеру провел в "Роме". После завершения карьеры он работал в структуру клуба, но затем покинул "Рому" из-за конфликта с руководством.

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