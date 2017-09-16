Кассано рассказал о поиске нового клуба

Теги антонио кассано

Кассано рассказал о поиске нового клубаБывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано рассказал о поиске нового клуба.

По словам итальянца, у него нет предложений о продолжении карьеры.

"На данный момент у меня нет никаких конкретных предложений. Из Италии вообще ничего, но есть интерес из Франции и Бельгии. Однако я бы хотел остаться дома. Сейчас я самостоятельно поддерживаю форму. В январе буду готов присоединиться к команде, которая во мне будет заинтересована", - отметил он.

Последним клубом Кассано была "Верона". Футболист уже успел дважды заявить о завершении карьеры.

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