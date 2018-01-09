Кассано рассказал, почему провалился в "Реале"

Известный итальянский форвард Антонио Кассано рассказал, почему провалился в мадридском "Реале".

"Всё начиналось хорошо. Мне было 23 года. Я пришёл в команду на смену Фигу и Майклу Оуэну, а это означало, что руководство возлагало на меня большие надежды. Но ключевую роль сыграл мой характер. Я был в бешенстве, когда не играл. Один раз я без причины оскорбил Капелло. После чего мне пришлось покинуть команду" - цитирует 35-летнего нападающего Football Italia.

Напомним, что Кассано выступал за "Реал" с 2006 по 2007 год, сыграл 24 матча и забил 2 гола.

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