Кассано рассказал, почему провалился в "Реале"

Теги реал мадридантонио кассано

Кассано рассказал, почему провалился в "Реале"

Известный итальянский форвард Антонио Кассано рассказал, почему провалился в мадридском "Реале".

"Всё начиналось хорошо. Мне было 23 года. Я пришёл в команду на смену Фигу и Майклу Оуэну, а это означало, что руководство возлагало на меня большие надежды. Но ключевую роль сыграл мой характер. Я был в бешенстве, когда не играл. Один раз я без причины оскорбил Капелло. После чего мне пришлось покинуть команду" - цитирует 35-летнего нападающего Football Italia.

Напомним, что Кассано выступал за "Реал" с 2006 по 2007 год, сыграл 24 матча и забил 2 гола.

Не пропустите: Зидан признан лучшим французским тренером в 2017 году. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов