Кассано: "Роналду не входит даже в топ-5 лучших футболистов в истории"
Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано отказался включать нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в список лучших игроков в истории.
"Хватит делать из мухи слона. Роналду - лучший футболист в истории? Он не входит даже в топ-5. Для меня Месси, Пеле, Марадона, Кройфф и Роналдо на другом уровне", - цитирует Кассано TuttoJuve.
Стоит отметить, что 36-летний Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Это второй результат в истории после Лионеля Месси (6).
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|Команда
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|1
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18