Кассано: "Роналду не входит даже в топ-5 лучших футболистов в истории"

1 Теги антонио кассано манчестер юнайтедкриштиану роналду

Кассано: "Роналду не входит даже в топ-5 лучших футболистов в истории"

Фото твиттер Futebol Diário

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано отказался включать нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в список лучших игроков в истории.

"Хватит делать из мухи слона. Роналду - лучший футболист в истории? Он не входит даже в топ-5. Для меня Месси, Пеле, Марадона, Кройфф и Роналдо на другом уровне", - цитирует Кассано TuttoJuve.

Стоит отметить, что 36-летний Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Это второй результат в истории после Лионеля Месси (6).

Не пропустите: Агуэро сравнил Роналду с Месси. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Что он себе позволяет этот Касцано? Даже умственно недоразвитый второгодник знает, что я лучший в мире забивала, набивший стату на "липовых" пенальти! )))))))))

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