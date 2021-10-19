Кассано: "Роналду не входит даже в топ-5 лучших футболистов в истории"

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Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано отказался включать нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в список лучших игроков в истории.

"Хватит делать из мухи слона. Роналду - лучший футболист в истории? Он не входит даже в топ-5. Для меня Месси, Пеле, Марадона, Кройфф и Роналдо на другом уровне", - цитирует Кассано TuttoJuve.

Стоит отметить, что 36-летний Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Это второй результат в истории после Лионеля Месси (6).

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