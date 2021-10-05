Кассано сделал прогноз на будущее Почеттино в ПСЖ

Фото инстаграм Маурисио Почеттино

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано прогнозирует скорую отставку наставника ПСЖ Маурисио Почеттино.

"Карьера Почеттино в ПСЖ будет короткой. В команде о нём плохо отзываются, есть нехорошие слухи. Говорят, что нет сомнений в его человеческих качествах, но в тренерских... Они вообще не занимаются тактикой, хотя команда постоянно об этом просит. Почеттино спрашивает у игроков совета насчёт плана на матч, мне даже не верится", - приводит слова Кассано Bobo TV.

Аргентинский тренер связан с клубом контрактом до лета 2023 года.

ПСЖ лидирует в чемпионате Франции, набрав 24 очка в 9 турах. В Лиге Чемпионов команда заработала 4 балла в 2 матчах.

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