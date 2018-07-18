Кассано сделал впечатляющий прогноз о карьере Роналду в "Ювентусе"

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Кассано сделал впечатляющий прогноз о карьере Роналду в "Ювентусе"
Экс-нападающий "Реала" Антонио Кассано считает, что форвард Криштиану Роналду добьется успеха в "Ювентусе".

"Ювентус" не пожалеет о своих расходах на Роналду. 100 миллионов евро за такого игрока - хорошая сделка. Роналду 33 года, но он маниакально следит за своим физическим состоянием. Думаю, что он сможет в течение многих сезонов забивать по 30-40 голов.

Мне приходилось работать с Аллегри, он является феноменальным тренером. Я считаю, что он является самым подходящим тренером для Роналду", - цитирует Кассано Football Italia.

Напомним, что 33-летний Роналду подписал с "Ювентусом" четырехлетний контракт.

Не пропустите: Роналду: "Мне и раньше нравился "Ювентус", но после овации болельщиков клуба я полюбил его еще больше". | http://soccernews.ru

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