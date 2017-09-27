Кассано снова завершил карьеру

Известный итальянский форвард Антонио Кассано в третий раз за последние несколько месяцев объявил о завершении карьеры.

Как сообщает Football Italia, на этот раз 35-летний нападающий решил повесить бутсы на гвоздь, так как не смог найти себе новую команду.

Напомним, что в июле этого года Кассано подписал контракт с "Вероной", но через неделю после этого завершил карьеру. Позднее скандальный игрок передумал, но руководство клуба решило расторгнуть соглашение с ним.

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