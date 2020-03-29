Кассано сравнил Марадону и Месси

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о форварде "Барселоны" Лионеле Месси и экс-игроке "Наполи" Диего Марадоне.

"Марадона делал невероятные вещи на поле в течение 4-5 лет. Но Месси делает подобное уже 15 лет. На его счету 710 голов и 300 результативных передач. Когда Месси выходит на поле, то его команда уже выигрывает со счетом 1:0. Фанатам Марадоны нужно принять это. Есть игрок, который обошел его", - приводит слова Кассано Football Italia.

Напомним, что 32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2021 года.

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