Кассано сравнил Месси и Роналду
Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано поделился мнением о противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
"Не отрицаю, что Роналду является абсолютным чемпионом, но он никогда не достигнет уровня Месси. У Лео врождённый талант, поэтому я всегда буду выбирать его. А Криштиану построил себя сам", - приводит слова Кассано Sky Sports.
Напомним, что португалец пять раз становился обладателем "Золотого мяча", а у аргентинца на одну награду больше.
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|Леванте
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|20
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