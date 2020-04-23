Кассано сравнил Месси и Роналду

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано поделился мнением о противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Не отрицаю, что Роналду является абсолютным чемпионом, но он никогда не достигнет уровня Месси. У Лео врождённый талант, поэтому я всегда буду выбирать его. А Криштиану построил себя сам", - приводит слова Кассано Sky Sports.

Напомним, что португалец пять раз становился обладателем "Золотого мяча", а у аргентинца на одну награду больше.

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