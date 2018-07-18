Кассано сравнил Роналду и Месси с теннисистами

Известный итальянский форвард Антонио Кассано сравнил лучших футболистов современности Криштиану Роналду и Лионеля Месси с великими теннисистами.

"Криштиану похож на Надаля, фантастического спортсмена, который состоялся из-за своего таланта, а также тяжелой работы и желания. Месси больше похож на Федерера, которого отличают чистый артистизм и класс", - цитирует 36-летнего нападающего goal.com.

Напомним, Кассано сделал впечатляющий прогноз о карьере Роналду в "Ювентусе". | soccernews.ru