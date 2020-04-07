Кассано сравнил себя с Бекхэмом

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Кассано сравнил себя с Бекхэмом

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано вспомнил период времени, когда он выступал за мадридский "Реал".

"С Фабио Капелло я провел одну из лучших предсезонных подготовок в карьере. Тогда я похудел на 10 килограммов и весил 82. В двух первых матчах сезона он выпустил меня в основном составе, но в третьей игре оставил в запасе. Я был очень зол на него. Сейчас я должен признать, что сам был виноват.

Одним из моих партнером по команде был Бекхэм. Он был словно рок-звезда, его знал весь мир. Впрочем, Дэвид оставался скромным. Я выглядел немного лучше него", - приводит слова Кассано Football Italia.

Кассано выступал за "Реал" с 2006 по 2007 годы, провел за клуб 29 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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