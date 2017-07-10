Кассано стал игроком "Вероны"

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Кассано стал игроком "Вероны"

Форвард Антонио Кассано стал игроком "Вероны", сообщает твиттер клуба.

Детали сделки не разглашаются, однако ранее сообщалось, что нападающий заключит с клубом однолетнее соглашение.

Напомним, что в прошлом сезоне Кассано был свободным агентом.

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