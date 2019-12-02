Кассано: "У Роналду большие проблемы с Сарри"

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Кассано: "У Роналду большие проблемы с Сарри"

Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано сказал, что между нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду и главным тренером Маурицио Сарри присутствует конфликт.

Напомним, специалист менял форварда в двух матчах подряд. Ронадлу реагировал очень остро на замены: оскорблял Сарри, а также покидал стадион, не досмотрев матч.

После этого инцидента итальянец заявлял, что у футболиста травма колена.

"Думаю, у Роналду большие проблемы с Сарри. Все началось с тех замен, такое не понравилось бы любому игроку. Я считаю, что они очень умело замаскировывают конфликт",- сказал Кассано в интервью Canale 5.

"Ювентус" с 36 очками занимает 2 место в турнирной таблице Серии А.

А еще: Источник: Роналду не попал в тройку в голосовании за "Золотой мяч"| http://soccernews.ru
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