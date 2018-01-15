Кассано: "В "Реале" я питался как собака и не спал ночью"

Бывший нападающий мадридского "Реала" Антонио Кассано рассказал о времени, проведенном в "королевском" клубе.

"Я играл в "Реале" во времена "галактикос". Подписал контракт на шесть с половиной лет, однако оставался там в течение 18 месяцев. Каждую пятницу я садился в самолёт и возвращался в Рим. Я питался как собака и не спал ночью. Жизнь моя была дерьмовой", - сказал итальянец.

Кассано играл за "Реал" с 2006 по 2008 год.

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