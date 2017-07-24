Кассано второй раз за неделю завершил карьеру

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Кассано второй раз за неделю завершил карьеру

Известный итальянский футболист Антонио Кассано продолжает удивлять футбольную общественность своим непостоянством.

В понедельник 35-летний нападающий снова объявил о завершении карьеры, сделав это во второй раз за неделю.

Напомним, что 10 июля Кассано возобновил карьеру, 18 июля - объявил о её завершении и в этот же день заявил, что передумал.

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