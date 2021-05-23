Кассано высказался о Де Дзерби в "Шахтере"

Теги сассуолоантонио кассано роберто де дзербишахтер донецк

Кассано высказался о Де Дзерби в "Шахтере"Фото: инстаграм Кассано/Автор неизвестен

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о возможном назначении Роберто Де Дзерби главным тренером "Шахтера".

"Очередной скандал в итальянском футболе. Один из лучших тренеров Италии переходит в "Шахтер".
При всем уважении к украинскому клубу, в Италии есть по крайней мере 4-5 больших команд, которые могли бы сделать ставку на Де Дзерби.

Будь это «Реал» или «Барселона», я бы сам отвел его туда, но в "Шахтер"..." – сказал Кассано в эфире Bobo TV.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 26 мая "Шахтер" объявит о назначении итальянца на пост главного тренера команды.

Также не пропустите: Пеп Гвардиола лестно высказался о Марсело Бьеле. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Пеп Гвардиола лестно высказался о Марсело Бьелсе

Пеп Гвардиола лестно высказался о Марсело Бьелсе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов