Кассано высказался о Де Дзерби в "Шахтере"

Фото: инстаграм Кассано/Автор неизвестен

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о возможном назначении Роберто Де Дзерби главным тренером "Шахтера".

"Очередной скандал в итальянском футболе. Один из лучших тренеров Италии переходит в "Шахтер".

При всем уважении к украинскому клубу, в Италии есть по крайней мере 4-5 больших команд, которые могли бы сделать ставку на Де Дзерби.

Будь это «Реал» или «Барселона», я бы сам отвел его туда, но в "Шахтер"..." – сказал Кассано в эфире Bobo TV.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 26 мая "Шахтер" объявит о назначении итальянца на пост главного тренера команды.

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