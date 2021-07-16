Кассано высказался о Педри

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Кассано высказался о ПедриФото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Экс-форвард "Реала", "Ромы" и сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о полузащитнике сборной Испании каталонской "Барселоны" Педри Гонсалесе.

Напомним, что испанец 18-летний испанец получил приз лучшему молодому игроку по итогам Евро-2020.

"Педри не станет Иньестой, потому что таких, как Андрес, больше не будет.

Но он делает невероятные вещи", – сказал Кассано в эфире Bobo TV.

В прошедшем сезоне Педри сыграл 37 матчей за "Барселону" в Ла Лиге, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

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