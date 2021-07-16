Кассано высказался о переходе Доннаруммы в ПСЖ

Теги антонио кассано джанлуиджи доннаруммапсж

Кассано высказался о переходе Доннаруммы в ПСЖФото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен

Экс-форвард "Реала", "Ромы" и сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о трансфере вратаря Джанлуиджи Доннаруммы в ПСЖ.

"Если он действительно лучший голкипер планеты, то почему такие клубы, как "Бавария", "Реал" или "Барселона" не хотели забрать его к себе?

Нойеру 36 лет. Если Доннарумма – лучший вратарь мира, то пускай он придет и отберет место в составе у Куртуа, тер Штегена.

Вместо этого его подписывает ПСЖ, – сказал итальянец в эфире Bobo TV.

Напомним, что Доннарумма перешел в парижский клуб на правах свободного агента, прошлым его клубом был "Милан". 11 июля вратарь выиграл чемпионат Европы вместе со сборной Италии и был признан лучшим игроком турнира.

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