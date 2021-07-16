Кассано высказался о переходе Доннаруммы в ПСЖ
Фото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен
Экс-форвард "Реала", "Ромы" и сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о трансфере вратаря Джанлуиджи Доннаруммы в ПСЖ.
"Если он действительно лучший голкипер планеты, то почему такие клубы, как "Бавария", "Реал" или "Барселона" не хотели забрать его к себе?
Нойеру 36 лет. Если Доннарумма – лучший вратарь мира, то пускай он придет и отберет место в составе у Куртуа, тер Штегена.
Вместо этого его подписывает ПСЖ, – сказал итальянец в эфире Bobo TV.
Напомним, что Доннарумма перешел в парижский клуб на правах свободного агента, прошлым его клубом был "Милан". 11 июля вратарь выиграл чемпионат Европы вместе со сборной Италии и был признан лучшим игроком турнира.
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