Кассано высказался о проблемах "Ювентуса" в Лиге Чемпионов
Бывший нападающий "Милана" и "Интера" Антонио Кассано поделился мнением о сложностях, которые "Ювентус" испытывает в Лиге Чемпионов.
"Это странно, "Ювентус" купил футболиста, который пять раз выигрывал Лигу Чемпионов, но при этом у них такие большие проблемы в этом турнире. Все дело в том, что футбол "Ювентуса" не соответствует философии клуба. Пирло нужно дать 4-5 сезонов, но "Ювентусу" нужны трофеи уже сейчас", - сказал Кассано в Twitch.
Напомним, что после прихода в "Ювентус" Криштиану Роналду туринский клуб вылетал из Лиги Чемпионов на стадиях четвертьфинала и 1/8 финала. В нынешнем сезоне итальянский клуб в первом матче 1/8 финала на выезде проиграл "Порту" со счетом 1:2.
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