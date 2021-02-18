Кассано высказался о проблемах "Ювентуса" в Лиге Чемпионов

Бывший нападающий "Милана" и "Интера" Антонио Кассано поделился мнением о сложностях, которые "Ювентус" испытывает в Лиге Чемпионов.

"Это странно, "Ювентус" купил футболиста, который пять раз выигрывал Лигу Чемпионов, но при этом у них такие большие проблемы в этом турнире. Все дело в том, что футбол "Ювентуса" не соответствует философии клуба. Пирло нужно дать 4-5 сезонов, но "Ювентусу" нужны трофеи уже сейчас", - сказал Кассано в Twitch.

Напомним, что после прихода в "Ювентус" Криштиану Роналду туринский клуб вылетал из Лиги Чемпионов на стадиях четвертьфинала и 1/8 финала. В нынешнем сезоне итальянский клуб в первом матче 1/8 финала на выезде проиграл "Порту" со счетом 1:2.

Не пропустите: Форвард "Порту" забил "Ювентусу" самый быстрый гол в плей-офф ЛЧ за последние 8 лет. | http://soccernews.ru