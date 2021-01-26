Кассано высказался о трансфере Кокорина в "Фиорентину"

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано поделился мыслями о грядущем переходе форварда Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".

"Они подписали фантастического игрока. Я сказал об этом спортивному директору "Фиорентины" Праде", - приводит слова Кассано Firenze Viola.

Напомним, что 29-летний россиянин в понедельник прилетел в Италию и уже прошёл медицинское обследование.

На сегодня запланировано подписание контракта Кокорина с "Фиорентиной" и первая тренировка нападающего в новой команде.

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