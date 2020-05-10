Кассано высказался о возможном уходе Икарди из "Интера"

Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано высказался о возможном уходе нападающего Мауро Икарди из "Интера".

На данный момент футболист играет за ПСЖ в аренде. Парижане имеют право выкупить форварда.

"Уверен, что Икарди не останется в "Интере". В футболки нерадзурри он больше не выйдет, даже если вернется в Милан. Думаю, "Интер продаст его ПСЖ за 70 млн евро", - цитирует Кассано Football Italia.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов включить двух хавбеков в сделку по Икарди.

Напомним, что арендованный в сентябре футболист сыграл за парижан 31 матч, забил 20 голов и сделал 4 ассиста.

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