Кассано высказался о "Золотом мяче"

1 Теги антонио кассано золотой мячроберт левандовскилионель месси

Кассано высказался о "Золотом мяче"Фото: инстаграм France Football/Автор неизвестен

Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением об итогах голосования на "Золотой мяч"-2021.

"В 2020 году France Football должен был вручить "Золотой мяч" Роберту Левандовскому, потому что тогда он был с отрывом сильнейшим игроком. Он был выше всех, выиграл все трофеи и даже побил рекорд Герда Мюллера (это случилось в мае 2021 года – прим. Soccernews).

В 2020-м на "Золотой мяч" претендовал только Левандовски, и Месси – умный парень с уникальной скромностью – сказал это со сцены на глазах у миллионов", – сказал итальянец.

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Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

И вручать его будет Месси... Нырялду опять в пролете... А-ха-ха-ха...

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