Кассано высказался о "Золотом мяче"
Фото: инстаграм France Football/Автор неизвестен
Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением об итогах голосования на "Золотой мяч"-2021.
"В 2020 году France Football должен был вручить "Золотой мяч" Роберту Левандовскому, потому что тогда он был с отрывом сильнейшим игроком. Он был выше всех, выиграл все трофеи и даже побил рекорд Герда Мюллера (это случилось в мае 2021 года – прим. Soccernews).
В 2020-м на "Золотой мяч" претендовал только Левандовски, и Месси – умный парень с уникальной скромностью – сказал это со сцены на глазах у миллионов", – сказал итальянец.
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|Команда
|М
|О
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|32
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|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20