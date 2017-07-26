Кассано: "Я больше не буду играть в футбол"

Известный итальянский нападающий Антонио Кассано заявил, что он принял решение о завершении карьеры.

"Я точно решил, что больше не буду играть в футбол. Я прошу прощения у фанатов, президента и тренеров "Вероны". Мой приоритет - это жена и дети", - приводит слова Кассано Football Italia.

Напомним, что Кассано несколько дней назад перешел в "Верону", а через неделю объявил о завершении карьеры. Но в тот же день форвард передумал заканчивать выступления.

35-летний Кассано за свою карьеру выступал за "Бари", "Рому", "Реал", "Сампдорию", "Милан", "Интер", "Парму" и вновь "Сампдорию". За сборную Италии сыграл 39 матчей и забил 10 голов. Чемпион Испании, чемпион Италии, двукратный обладатель Суперкубка Италии.

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