Кассано: "Я проблемный парень, никогда не знаю, с каким настроением проснусь"

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Кассано: "Я проблемный парень, никогда не знаю, с каким настроением проснусь"Нападающий Антонио Кассано считает, что мог бы достичь большего в футболе, если бы не ленился на тренировках.

"Я проблемный парень, никогда не знаю, с каким настроением проснусь. Я бы мог играть хоть на другой планете, но есть одна проблема – я не люблю тренироваться. Например, я еще хочу есть тогда, когда мне этого хочется. В то же время я понимаю, что я испортил себя.

Я играл в лучших клубах мира: "Реал", "Интер", "Милан", и если бы у меня была голова на плечах, я бы сейчас выступал на Марсе. Я бы был как Месси и Неймар. Раньше я и Тотти играли на улицах, бегали между припаркованными машинами, чтобы получить мяч. Сегодня же все организованно и спланировано, каждый ходит со своим плеером, играет в видеоигры. Футбол не должен быть хобби для тех, кто сюда попал. Нужно быть страстным и получать радость", - сказал он.

Читайте: Кассано снова завершил карьеру | http://soccernews.ru

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