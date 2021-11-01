Кассьерра стал рекордсменом "Сочи"

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Нападающий Матео Кассьерра переписал историю "Сочи", сообщает Opta.

24-летний колумбиец забил самый быстрый гол "барсов" в российской Премьер-лиге.

Форвард поразил ворота тульского "Арсенала" (2:1) спустя 108 секунд после стартового свистка.

Летом "Сочи" купил Кассьерру у "Белененсеша" за 1,2 миллиона евро и заключил с ним контракт до 2023 года.

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