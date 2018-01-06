Кастан может покинуть "Рому"

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Кастан может покинуть "Рому"

Защитник "Ромы" Леандро Кастан близок к уходу из римского клуба, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "Дженоа" и "Кальяри" хотят купить 31-летнего бразильца во время зимнего трансферного окна.

Стоит отметить, что в этом сезоне Кастан не сыграл за "Рому" ни одного матча.

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