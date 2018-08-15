Кастильехо близок к переходу в "Милан"



Полузащитник "Вильярреала" Самуэль Кастильехо прилетел в Милан, сообщает журналист Марко Бовичелли в своем твиттере.

Во вторник футболист пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, то "Милан" арендует хавбека на год с обязательством выкупа за 19 миллионов евро.

При этом, "Милан" в рамках этой сделки отдаст "Вильярреалу" нападающего Карлоса Бакку.

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