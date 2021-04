Кастильехо хочет покинуть "Милан"

Фото: Твиттер @ACMilanSN

Нападающий "Милана" Самуэль Кастильехо летом может покинуть клуб, сообщает в своем Твиттере журналист Николо Скира.

По данным источника игрок может вернуться в Испанию. Интерес к нему проявляют "Эспаньол" и "Валенсия". Главный тренер "летучих мышей" Хави Грасия работал с Кастильехо в "Малаге" и хорошо знает его возможности.

Samu #Castillejo could leave #ACMilan this summer. #Espanyol (coming-back into La Liga) and #Valencia (coach Javi Gracia loves him since Malaga times) have asked info. His contract with Rossoneri expires in 2023. #transfers