Кастильехо хочет покинуть "Милан"
Фото: Твиттер @ACMilanSN
Нападающий "Милана" Самуэль Кастильехо летом может покинуть клуб, сообщает в своем Твиттере журналист Николо Скира.
По данным источника игрок может вернуться в Испанию. Интерес к нему проявляют "Эспаньол" и "Валенсия". Главный тренер "летучих мышей" Хави Грасия работал с Кастильехо в "Малаге" и хорошо знает его возможности.
Samu #Castillejo could leave #ACMilan this summer. #Espanyol (coming-back into La Liga) and #Valencia (coach Javi Gracia loves him since Malaga times) have asked info. His contract with Rossoneri expires in 2023. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 28, 2021
Контракт Кастильехо с "россонери" действует до 30 июня 2023 году.
В текущем сезоне вингер выходил на поле в 40 матчах за клуб во всех турнирах. В его активе 3 забитых мяча и 3 результативные передачи.Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10,00 млн €.
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|Рома
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|7
|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17