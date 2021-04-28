Кастильехо хочет покинуть "Милан"

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Кастильехо хочет покинуть "Милан"Фото: Твиттер @ACMilanSN 
Нападающий "Милана" Самуэль Кастильехо летом может покинуть клуб, сообщает в своем Твиттере журналист Николо Скира.

По данным источника игрок может вернуться в Испанию. Интерес к нему проявляют "Эспаньол" и "Валенсия". Главный тренер "летучих мышей" Хави Грасия работал с Кастильехо в "Малаге" и хорошо знает его возможности.

Контракт Кастильехо с "россонери" действует до 30 июня 2023 году.
В текущем сезоне вингер выходил на поле в 40 матчах за клуб во всех турнирах. В его активе 3 забитых мяча и 3 результативные передачи.Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10,00 млн €.

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