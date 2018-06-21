Кастро может покинуть дортмундскую "Боруссию"

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Кастро может покинуть дортмундскую "Боруссию"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Гонсало Кастро этим летом может сменить клуб, сообщает Bild.

По сведениям издания, 31-летний футболист захотел перемен в карьере в связи с высокой конкуренцией в стане "шмелей".

Стоит отметить, что интерес к опытному хавбеку проявляет "Штутгарт".

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