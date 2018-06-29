Кастро перешёл из "Боруссии" в "Штутгарт"

Теги боруссия дортмундштутгартгонсало кастро

Кастро перешёл из "Боруссии" в "Штутгарт"

"Штутгарт" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника дортмундской "Боруссии" Гонсало Кастро.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. 31-летний футболист заключил с "швабами" контракт до лета 2021 года.

Кастро выступал за "Боруссию" с 2015 года, сыграл 111 матчей и забил 12 голов.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" нацелилась на защитника "Реала". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 29 июня

Главные новости дня: 29 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов