Кастро перешёл из "Боруссии" в "Штутгарт"

"Штутгарт" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника дортмундской "Боруссии" Гонсало Кастро.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. 31-летний футболист заключил с "швабами" контракт до лета 2021 года.

Кастро выступал за "Боруссию" с 2015 года, сыграл 111 матчей и забил 12 голов.

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