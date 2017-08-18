Кастро: "Я не ожидал ничего подобного от Дембеле"

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Кастро: "Я не ожидал ничего подобного от Дембеле"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Гонсало Кастро прокомментировал ситуацию с форвардом команды Усманом Дембеле.

"Он провел великолепный сезон после чего внезапно перестал появляться на тренировках. Мы были шокированы, это стало чем-то новеньким для нас. Я не ожидал ничего подобного.

Мы не знаем кто руководит его решениями или кто за этим стоит. Единственное, что я знаю из своего опыта - я не мог сам принимать все решения, когда мне было 20" - приводит слова Кастро Football-espana.

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