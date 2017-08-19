"Касымпаша" – "Бешикташ" - 2:2 (обзор)

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"Касымпаша" – "Бешикташ" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча второго тура чемпионата Турции между "Касымпашей" и "Бешикташем".

Не пропустите: "Касымпаша" дома сыграла вничью с "Бешикташем". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Коньяспор 34 43
10 Касимпаса 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Бурсаспор 34 38
15 Кайсериспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
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