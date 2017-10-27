"Касымпаша" дома переиграла "Гёзтепе"

В рамках десятого тура чемпионата Турции "Касымпаша" на своём поле взяла верх над "Гёзтепе".

"Касымпаша" – "Гёзтепе" - 3:1

Голы: Менса, 10 - 1:0, Каштру, 47 - 1:1, Мурильо, 53 - 2:1, Попов, 79 - 3:1.

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