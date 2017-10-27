"Касымпаша" дома переиграла "Гёзтепе"

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"Касымпаша" дома переиграла "Гёзтепе"

В рамках десятого тура чемпионата Турции "Касымпаша" на своём поле взяла верх над "Гёзтепе".

"Касымпаша" – "Гёзтепе" - 3:1

Голы: Менса, 10 - 1:0, Каштру, 47 - 1:1, Мурильо, 53 - 2:1, Попов, 79 - 3:1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 9 23
2 Акхисар Беледийе ГС 9 17
3 Кайсериспор 9 17
4 Гёзтепе АС Измир 10 17
5 Истанбул ББ 9 17
6 Фенербахче 9 15
7 Бешикташ 9 15
8 Бурсаспор 9 13
9 Сивасспор 9 13
10 Аланьяспор 9 11
11 Малатия Беледийеспор 9 11
12 Касимпаса 10 11
13 Антальяспор 9 9
14 Трабзонспор 9 9
15 Карабюкспор 9 8
16 Генчлербирлиги 9 8
17 Коньяспор 9 7
18 Османлыспор 9 7
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