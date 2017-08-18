"Касымпаша" дома сыграла вничью с "Бешикташем"

Теги касымпашабешикташ

"Касымпаша" дома сыграла вничью с "Бешикташем"

В рамках второго тура чемпионата Турции "Касымпаша" и "Бешикташ" сильнейшего не выявили.

"Касымпаша" – "Бешикташ" - 2:2

Голы: Бабел, 7 - 0:1, Ноймайр, 23 - 1:1, Бен-Юссеф, 34 (автогол) - 1:2, Трезеге, 78 - 2:2.

"Касымпаша": Кесе, Сары, Веньо, Попов, Бен-Юссеф, Трезеге, Садику, Ноймайр (Менса, 78), Павелка, Мурильо (Эдуок, 63), Бююк (Ранхель, 78).
 
"Бешикташ": Фабрисио, Пепе, Эркин, Бек, Тошич, Озъякуп (Медель, 74), Арслан, Талиска, Куарежма (Ленс, 75), Бабел (Негредо, 85), Тосун.

Не пропустите: Кучер стал игроком "Кайсериспора". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Первый матч в элите: "Жирона" сыграет с "Атлетико"

Первый матч в элите: "Жирона" сыграет с "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Коньяспор 34 43
10 Касимпаса 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Бурсаспор 34 38
15 Кайсериспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов