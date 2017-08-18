"Касымпаша" дома сыграла вничью с "Бешикташем"

В рамках второго тура чемпионата Турции "Касымпаша" и "Бешикташ" сильнейшего не выявили.

"Касымпаша" – "Бешикташ" - 2:2

Голы: Бабел, 7 - 0:1, Ноймайр, 23 - 1:1, Бен-Юссеф, 34 (автогол) - 1:2, Трезеге, 78 - 2:2.

"Касымпаша": Кесе, Сары, Веньо, Попов, Бен-Юссеф, Трезеге, Садику, Ноймайр (Менса, 78), Павелка, Мурильо (Эдуок, 63), Бююк (Ранхель, 78).



"Бешикташ": Фабрисио, Пепе, Эркин, Бек, Тошич, Озъякуп (Медель, 74), Арслан, Талиска, Куарежма (Ленс, 75), Бабел (Негредо, 85), Тосун.

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