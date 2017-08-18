"Касымпаша" дома сыграла вничью с "Бешикташем"
В рамках второго тура чемпионата Турции "Касымпаша" и "Бешикташ" сильнейшего не выявили.
"Касымпаша" – "Бешикташ" - 2:2
Голы: Бабел, 7 - 0:1, Ноймайр, 23 - 1:1, Бен-Юссеф, 34 (автогол) - 1:2, Трезеге, 78 - 2:2.
"Касымпаша": Кесе, Сары, Веньо, Попов, Бен-Юссеф, Трезеге, Садику, Ноймайр (Менса, 78), Павелка, Мурильо (Эдуок, 63), Бююк (Ранхель, 78).
"Бешикташ": Фабрисио, Пепе, Эркин, Бек, Тошич, Озъякуп (Медель, 74), Арслан, Талиска, Куарежма (Ленс, 75), Бабел (Негредо, 85), Тосун.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бешикташ
|34
|77
|2
|Истанбул ББ
|34
|73
|3
|Фенербахче
|34
|64
|4
|Галатасарай
|34
|64
|5
|Антальяспор
|34
|58
|6
|Трабзонспор
|34
|51
|7
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|48
|8
|Генчлербирлиги
|34
|46
|9
|Коньяспор
|34
|43
|10
|Касимпаса
|34
|43
|11
|Карабюкспор
|34
|43
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Османлыспор
|34
|38
|14
|Бурсаспор
|34
|38
|15
|Кайсериспор
|34
|38
|16
|Джайкур Ризеспор
|34
|36
|17
|Газиантепспор
|34
|26
|18
|Аданаспор
|34
|25