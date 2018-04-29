"Касымпаша" – "Фенербахче" - 1:4 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 31-го тура чемпионата Турции между "Касымпашей" и "Фенербахче".
Не пропустите: "Фенербахче" громит "Касымпашу" и другие результаты 31-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|30
|63
|2
|Фенербахче
|31
|63
|3
|Бешикташ
|30
|62
|4
|Истанбул ББ
|30
|62
|5
|Трабзонспор
|31
|49
|6
|Гёзтепе АС Измир
|31
|47
|7
|Сивасспор
|31
|47
|8
|Кайсериспор
|31
|44
|9
|Касимпаса
|31
|40
|10
|Малатия Беледийеспор
|31
|39
|11
|Бурсаспор
|30
|36
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|31
|36
|13
|Аланьяспор
|31
|35
|14
|Антальяспор
|31
|35
|15
|Коньяспор
|30
|32
|16
|Османлыспор
|30
|32
|17
|Генчлербирлиги
|31
|30
|18
|Карабюкспор
|31
|12