"Касымпаша" – "Фенербахче" - 1:4 (обзор)

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"Касымпаша" – "Фенербахче" - 1:4 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 31-го тура чемпионата Турции между "Касымпашей" и "Фенербахче".

Не пропустите: "Фенербахче" громит "Касымпашу" и другие результаты 31-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 30 63
2 Фенербахче 31 63
3 Бешикташ 30 62
4 Истанбул ББ 30 62
5 Трабзонспор 31 49
6 Гёзтепе АС Измир 31 47
7 Сивасспор 31 47
8 Кайсериспор 31 44
9 Касимпаса 31 40
10 Малатия Беледийеспор 31 39
11 Бурсаспор 30 36
12 Акхисар Беледийе ГС 31 36
13 Аланьяспор 31 35
14 Антальяспор 31 35
15 Коньяспор 30 32
16 Османлыспор 30 32
17 Генчлербирлиги 31 30
18 Карабюкспор 31 12
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