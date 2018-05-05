"Касымпаша" громит "Трабзонспор" и другие результаты 32-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 32-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим неожиданное домашнее поражение "Трабзонспора" от "Касымпаши".

"Карабюкспор" – "Коньяспор" - 0:1

Гол: Это'О, 37 (пенальти) - 0:1.



"Аланьяспор" – "Османлыспор" - 1:1

Голы: Акбаба, 33 - 1:0, Гюльселам, 48 - 1:1.



"Трабзонспор" – "Касымпаша" - 2:5

Голы: Дианье, 11 - 0:1, Новак, 17 - 1:1, Трезеге, 22 - 1:2, Менса, 45 - 1:3, Новак, 48 - 2:3, Трезеге, 59 - 2:4, Дианье, 74 - 2:5.

Удаления: Йокушлу (77), Губочан (87) - оба "Трабзонспор".

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