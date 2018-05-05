"Касымпаша" громит "Трабзонспор" и другие результаты 32-го тура чемпионата Турции

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"Касымпаша" громит "Трабзонспор" и другие результаты 32-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 32-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим неожиданное домашнее поражение "Трабзонспора" от "Касымпаши".

"Карабюкспор" – "Коньяспор" - 0:1

Гол: Это'О, 37 (пенальти) - 0:1.


"Аланьяспор" – "Османлыспор" - 1:1

Голы: Акбаба, 33 - 1:0, Гюльселам, 48 - 1:1.


"Трабзонспор" – "Касымпаша" - 2:5

Голы: Дианье, 11 - 0:1, Новак, 17 - 1:1, Трезеге, 22 - 1:2, Менса, 45 - 1:3, Новак, 48 - 2:3, Трезеге, 59 - 2:4, Дианье, 74 - 2:5.

Удаления: Йокушлу (77), Губочан (87) - оба "Трабзонспор".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 31 66
2 Истанбул ББ 32 66
3 Фенербахче 31 63
4 Бешикташ 31 62
5 Трабзонспор 32 49
6 Сивасспор 32 48
7 Гёзтепе АС Измир 31 47
8 Кайсериспор 31 44
9 Касимпаса 32 43
10 Бурсаспор 31 39
11 Малатия Беледийеспор 31 39
12 Аланьяспор 32 36
13 Акхисар Беледийе ГС 31 36
14 Коньяспор 32 35
15 Антальяспор 31 35
16 Османлыспор 32 33
17 Генчлербирлиги 31 30
18 Карабюкспор 32 12
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