"Касымпаша" на своём поле переиграла "Аланьяспор"

В рамках 18-го тура чемпионата Турции "Касымпаша" дома одержала волевую победу над "Аланьяспором" со счётом 3:2.

"Касымпаша" – "Аланьяспор" - 3:2

Голы: Караджа, 15 - 0:1, Эдуок, 22 - 1:1, Акбаба, 45 (пенальти) - 1:2, Эдуок, 71 - 2:2, Дианье, 87 - 3:2.

Удаление: Фофана (82) - "Аланьяспор".

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