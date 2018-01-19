"Касымпаша" на своём поле переиграла "Аланьяспор"
В рамках 18-го тура чемпионата Турции "Касымпаша" дома одержала волевую победу над "Аланьяспором" со счётом 3:2.
"Касымпаша" – "Аланьяспор" - 3:2
Голы: Караджа, 15 - 0:1, Эдуок, 22 - 1:1, Акбаба, 45 (пенальти) - 1:2, Эдуок, 71 - 2:2, Дианье, 87 - 3:2.
Удаление: Фофана (82) - "Аланьяспор".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|17
|36
|2
|Галатасарай
|17
|35
|3
|Фенербахче
|17
|33
|4
|Бешикташ
|17
|30
|5
|Кайсериспор
|17
|30
|6
|Гёзтепе АС Измир
|17
|30
|7
|Трабзонспор
|17
|29
|8
|Сивасспор
|17
|26
|9
|Бурсаспор
|17
|25
|10
|Малатия Беледийеспор
|17
|22
|11
|Касимпаса
|18
|22
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|17
|19
|13
|Аланьяспор
|18
|18
|14
|Османлыспор
|17
|17
|15
|Антальяспор
|17
|17
|16
|Коньяспор
|17
|15
|17
|Генчлербирлиги
|17
|14
|18
|Карабюкспор
|17
|9