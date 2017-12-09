"Касымпаша" – "Трабзонспор" - 0:3, "Галатасарай" – "Акхисар Беледие" - 4:2 (обзоры)
Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 15-го тура чемпионата Турции.
"Касымпаша" – "Трабзонспор" - 0:3
"Галатасарай" – "Акхисар Беледие" - 4:2
Не пропустите: "Галатасарай" сильнее "Акхисар Беледие", "Трабзонспор" громит "Касымпашу" и другие результаты 15-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|15
|32
|2
|Истанбул ББ
|14
|30
|3
|Фенербахче
|15
|29
|4
|Гёзтепе АС Измир
|15
|27
|5
|Бешикташ
|14
|26
|6
|Кайсериспор
|14
|26
|7
|Трабзонспор
|15
|25
|8
|Бурсаспор
|15
|24
|9
|Акхисар Беледийе ГС
|15
|19
|10
|Сивасспор
|14
|19
|11
|Касимпаса
|15
|18
|12
|Аланьяспор
|14
|17
|13
|Малатия Беледийеспор
|15
|16
|14
|Антальяспор
|15
|14
|15
|Генчлербирлиги
|15
|12
|16
|Османлыспор
|14
|11
|17
|Коньяспор
|14
|11
|18
|Карабюкспор
|14
|8