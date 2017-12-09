"Касымпаша" – "Трабзонспор" - 0:3, "Галатасарай" – "Акхисар Беледие" - 4:2 (обзоры)

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"Касымпаша" – "Трабзонспор" - 0:3, "Галатасарай" – "Акхисар Беледие" - 4:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 15-го тура чемпионата Турции.

"Касымпаша" – "Трабзонспор" - 0:3 

"Галатасарай" – "Акхисар Беледие" - 4:2

Не пропустите: "Галатасарай" сильнее "Акхисар Беледие", "Трабзонспор" громит "Касымпашу" и другие результаты 15-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 15 32
2 Истанбул ББ 14 30
3 Фенербахче 15 29
4 Гёзтепе АС Измир 15 27
5 Бешикташ 14 26
6 Кайсериспор 14 26
7 Трабзонспор 15 25
8 Бурсаспор 15 24
9 Акхисар Беледийе ГС 15 19
10 Сивасспор 14 19
11 Касимпаса 15 18
12 Аланьяспор 14 17
13 Малатия Беледийеспор 15 16
14 Антальяспор 15 14
15 Генчлербирлиги 15 12
16 Османлыспор 14 11
17 Коньяспор 14 11
18 Карабюкспор 14 8
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