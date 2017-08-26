Каталонцы гостят у басков: "Барселона" едет сражаться с "Алавесом"

"Алавес" – "Барселона"

Стадион: "Мендисорроса" (Витория-Гастейс)

Начало матча: 19:15

Арбитр: Карлос дель Серро Гранде

Второй по счету тур испанской Ла Лиги откроется матчем в Стране Басков, где один из местных клубов "Алавес" примет "Барселону". В данный момент каталонский гранд переживает не самые лучшие времена. Все вокруг недовольны руководством клуба и хоть сезон уже и стартовал, проблем у команды просто масса, а решить их будет очень непросто. До сих пор главной проблемой "блаугранас" являлась замена приобрести кого-нибудь стоящего взамен, ушедшему в ПСЖ Неймару. И вот тут накануне выезда в Виторию, официальный сайт "Барсы" сообщил о подписании "блаугранас" пятилетнего контракта с французским вундеркиндом Усманом Дембеле из дортмундской "Боруссии" за рекордные 105 млн. евро без учета бонусов. Правда, дорогостоящий новичок не сможет принять участие уже в субботней встрече, а посему пока Эрнесто Вальверде на фланг атаки придется ставить Жерара Деулофеу.

После провала в матчах за Суперкубок Испании каталонцы стартовали в чемпионате с победы над "Бетисом", хоть по счету и не очень убедительной. "Алавес", в свою очередь, очень плохо начал внутреннюю кампанию. Подопечные Луиса Субельдии минимально уступили одному из самых слабых коллективов Примеры "Леганесу". После прошлогоднего девятого итогового места многие от басков ждут, как минимум, повторного заезда в верхнюю часть турнирной таблицы или, чем черт не шутит, попадания в еврокубковую зону, но пока начало настораживает.

Интересные факты противостояния "Алавеса" и "Барселоны":

"Барселона" одержала победу в каждом из восьми последних матчей Ла Лиги.

Последняя встреча между "Алавесом" и "Барсой" на стадионе "Мендисорроса" завершилась победой "блаугранас" со счетом 6:0. Это самая крупная победа в истории взаимоотношений баскского и каталонского клубов.

В последних пяти матчах во всех соревнованиях "славные" в ворота "сине-гранатовых" забили всего три гола, при том, что пропустили целых 17.

Ориентировочные составы на игру:

Алавес: Пачеко, Вигарай, Родриго Эли, Руано, Х. Эрнандес, Пина, Т. Гарсия, Ибай Гомес, Ромеро, Бурги,Собрино

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Месси, Деулофеу, Серхи Роберто

Прогноз на матч "Алавес" – "Барселона":

Естественно, "Барселона" – явный фаворит в противостоянии с "Алавесом". "Блаугранас" в любом состоянии просто обязаны обыгрывать скромных басков, в чем, собственно, и не сомневаются букмекеры. На победу подопечных Вальверде средний коэффициент равняется 1.3. В то время, как котировки на выигрыш "славных" колеблются в пределах от 9.5 до 11.0.

Богдан Архипенко

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